Essai clinique du Covid organics malgache : Le comité scientifique se fixe un délai

Les essais cliniques du traitement à base de Covid organics, le remède malgache contre le nouveau coronavirus, issu de l’Artemisia devrait démarrer bientôt. Le comité scientifique, qui a travaillé sur un protocole et déposé ses conclusions sur la table de la tutelle, se donne un délai d’une à deux semaines maximum pour démarrer le test.En effet, selon le coordonnateur dudit comité, professeur Daouda Ndiaye, par ailleurs, chef du département parasitologie de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, le travail peut aller «très vite»«Pour dire vrai, ça peut aller très vite. Dans le cadre d’un essai clinique, ça prenait beaucoup de temps. Mais, pour cette fois, comme il y a l’autorité suprême qui encadre et qui facilite, y compris le ministère de la Santé, ça va aller très vite», a-t-il soutenu au micro de Zik Fm.Et professeur Daouda Ndiaye d’ajouter : «Je pense que d’ici une semaine, on l’espère, on aura finalisé un document consensuel et on va également vers le test du produit. Là également, ça peut aller très vite. Nous pensons que d’ici une semaine probablement ou en tout cas avant la fin du mois, le produit sera sur place pour que les patients soient testés».