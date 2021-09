Établissements publics de santé : Les gestionnaires plaident pour une harmonisation des plans comptables

Des Plans comptables pour les EPS

Cheville ouvrière et maillon essentiel dans la gestion des comptes des hôpitaux, les contrôleurs des établissements publics de santé (Eps) de niveau 1, 2, 3 du Sénégal plaident pour une harmonisation des plans comptables.





"L'ensemble des Eps n'ont pas les mêmes plans comptables. C'est une problématique. Même si les budgets sont validés par la tutelle, nous-mêmes, on s'appelle entre nous pour demander quel compte on impute pour telle chose. Cela ne devrait pas se passer ainsi", a assuré Abdoulaye Sidibé, Président de l'Association des contrôleurs des Eps du Sénégal, par ailleurs contrôleur de gestion de l'hôpital Idrissa Pouye de Grand-Yoff.





Dans un souci de performance dans l'application des comptes qu'ils utilisent dans leur budget et le travail quotidien qu'ils abattent, ils ressentent aujourd'hui le besoin d'harmoniser les plans comptables internes entre les hôpitaux. C'est dans ce cadre qu'ils se sont réunis à Saly, durant deux jours, pour réfléchir sur comment harmoniser leur outil de travail.





En effet, le fait que chaque Eps ait son plan comptable qui diffère d'un service à un autre, peut causer une cassure pour un agent qui est déplacé dans une autre structure.