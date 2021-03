Fatick : La promotion sortante de médecine 2021 au chevet des populations de Niakhar

Les populations de Niakhar dans la région de Fatick ont pu bénéficier pendant deux jours de consultations gratuites de la part des étudiants de la promotion sortante de médecine 2021. Une action « humanitaire et sociale » qui entre dans le cadre des activités de la promotion centenaire. Il s’agit, selon ses initiateurs, de « faire bénéficier à une partie de la population une consultation et une prise en charge gratuitement par des spécialistes ». Ainsi, plus de 300 personnes ont été consultées.Maitre Bassirou Ngom, directeur général de la société nationale de recouvrement (SNR) a souligné l’importance et la portée d’une telle activité surtout en cette période de crise sanitaire. Selon lui, il s'agit des jeunes médecins qui sont conscients de la situation difficile que vivent certaines populations en dehors de Dakar et qui, pense-t-il, peuvent faire quelque chose pour la localité.« C’est une action qui doit être pérennisée et multipliée pour le bonheur des personnes âgées et surtout celles les plus vulnérables. Donc, on ne compte pas abandonner cette belle initiative des étudiants en faveur de la population », a-t-il ajouté, non sans lancer un message à tous jeunes de s'inspirer de ce modèle de citoyenneté.Edmene Diatta, président de la promotion sortante de médecine 2021 de la promotion Moussa Seydi a mis l’action sur l’importance et l'idée d’une telle activité. Une manière de contribuer positivement et d'être utile à la société. Et une ambition de participer à la perfection et à la fortification du système sanitaire dans un but humanitaire surtout en cette période de crise sanitaire. Selon lui, beaucoup de pathologies digestives et urologiques ont été détectées mais aussi des maladies chroniques telles que le diabète et l’hypertension, entre autres.