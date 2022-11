Fausses couches, prise en charge des complications de l’avortement : le Pr Abdoul Aziz Diouf expose tout

Les fausses couches sont souvent dues aux affections chromosomiques, génétiques, et aux affections pouvant être locales ou générales chez la femme. Elles peuvent aussi découler des traumatismes ou d’une chute durant la grossesse. Ce sont des explications fournies par le Professeur Abdou Aziz Diouf qui a partagé les avantages de l’aspiration manuelle utérine qui traite les conséquences d’un avortement incomplet.



Les complications de l’avortement font partie des causes des décès maternels. Leur prise en charge n’est pas souvent une promenade de santé pour les praticiens. Le Professeur Abdoul Aziz Diouf, gynécologue obstétricien à l’hôpital de Pikine a expliqué une technique de l’aspiration manuelle utérine. Il s’agit une intervention chirurgicale qui permet d’évacuer l’utérus lorsqu’une femme présente un avortement incomplet. Quel que soit le motif, un avortement spontané se présente souvent comme un avortement incomplet.



Ce cas de figure exige selon le Pr Abdou Aziz Diouf, une évacuation de l’utérus. Cette intervention intra-utérine constitue un moyen standard pour l’évacuation de l’utérus a notifié le gynécologue obstétricien à l’hôpital de Pikine. Il animait une session sur la prise en charge des fausses couches et des soins post-avortements. Cette formation des prestataires prouve s’il en est besoin l’importance de l’aspiration manuelle intra-utérine. Comme moyen de traitement de ces avortements incomplets pendant cette session, le professeur utilise un moyen très simple, la papaye pour leur montrer l’efficacité de l’aspiration intra-utérine lorsqu’il y a avortement incomplet. C’est surtout les avortements effectués dans les situations insalubres telles que les avortements provoqués, clandestins.



Possibilité de complications



Cette technique compte des conséquences lorsque les procédures ne sont pas respectées. Parmi les conséquences, le praticien énumère l’infection, la perforation, les hémorragies et d’autres séquelles pouvant être à l’origine de l’infertilité. « Je parle par exemple d’un accolement des parois utérines qu’on appelle synéchie », insiste le Professeur. Ces complications remettent au goût du jour le profil des spécialistes habilités à faire l’aspiration. Le professeur explique qu’il peut avoir une délégation de compétences.



C’est ainsi que les sages-femmes formées peuvent poser cet acte. Surtout pour les femmes qui sont dans des endroits très reculés où il n’y a que des postes de santé. Certaines sages-femmes de ces postes de santé ont été formées à pouvoir réaliser l’aspiration manuelle intra-utérine. Mais, les gynécologues font naturellement l’aspiration.



Les causes des fausses couches



Le professeur affirme que les causes des fausses couches sont nombreuses. Elles peuvent être liées aux affections chromosomiques, génétiques, aux infections. Celles-ci peuvent être locales ou générales de la mère. Elles peuvent être liées à des traumatismes, comme par exemple une chute ou un accident sur la voie publique.



Quand ces fausses couches sont ultra précoces, le plus souvent les causes sont génétiques. Quand les fausses couches sont tardives, il faut penser que la cause est utérine. C’est-à-dire que l’utérus a une incapacité à bien préserver la grossesse.