Faut-il s’inquiéter du nouveau variant “Deltacron”?

Découverte d

Des scientifiques chypriotes ont découvert 25 cas d’une souche du coronavirus qui combinerait des éléments de Delta et Omicron. Ce variant, qu'ils ont baptisé “Deltacron”, se retrouverait davantage chez les patients hospitalisés pour cas de Covid. Mais a-t-il lieu de s’inquiéter? Voici ce que l’on sait sur cette nouvelle mutation.





La découverte a été faite par Leondios Kostrikis, professeur de sciences biologiques à l’université de Chypre et chef du laboratoire de biotechnologie et de virologie moléculaire, et son équipe, rapporte l’agence Bloomberg. La nouvelle souche présenterait “des signatures génétiques de type Omicron au sein des génomes Delta”.





Des cas de ce variant, baptisé “Deltacron” par les scientifiques, ont été trouvés dans 25 échantillons prélevés à Chypre. Selon les premières analyses, le “Deltacron” est plus souvent trouvé chez les patients hospitalisés avec le Covid-19 que chez ceux qui sont atteints du virus, mais qui ne sont pas hospitalisés, a déclaré le professeur Kostrikis.





Les séquences des cas ont été envoyées au GISAID, une base de données internationale basée en Allemagne qui suit l’évolution du coronavirus.





Une erreur de laboratoire?

Selon le virologue Marc Van Ranst, il n’y a toutefois pas lieu de s’inquiéter. “Un mélange des deux variants est peu probable, une contamination en laboratoire semble plutôt en être la cause”, avance-t-il dans les colonnes de Het Laatste Nieuws. Il est également possible que quelque chose se soit mal passé lors du chargement des séquences des tests Covid étudiés dans la base de données”.





Un point de vue partagé par Nick Loman, professeur de génomique microbienne à l’université de Birmingham, en Angleterre, qui étudie les mutations du coronavirus. Des formes recombinantes de virus peuvent apparaître lorsque de multiples variantes d’un agent pathogène circulent, explique-t-il dans les colonnes de Bloomberg. Si la présence d’une forme recombinante de Delta et d’Omicron ne serait pas une surprise totale, la découverte faite à Chypre est plus probablement un “artefact technique” survenu lors du séquençage du génome viral, a-t-il ajouté.