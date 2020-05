[Documents] Faux test Covid-19 au Sénégal : Tout ce qu'il faut savoir sur le "Uni-GoLdtm HIV"

La révélation est de taille : La directrice générale de la santé publique, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, a, lors du point sur la situation, ce lundi 11 mai, attiré l'attention des Sénégalais sur la circulation d'un faux test au Covid-19.





"Interpol, une organisation internationale de police criminelle, nous a signalé un faux test intitulé : "Uni-GoLdtm HIV"", a-t-elle déclaré. Alarmant !





Mais vérifications faites, Seneweb apprend que l'Organisation mondiale de la Santé (Oms) avait, dans une fiche datée 27 mars et mise en jour le 1er avril dernier, et disponible sur son site who.int, mis l'accent sur ce produit médical N°2/2020 dénommé "Test de dépistage rapide du Vih" falsifié circulant dans les régions Oms des Amériques et de l'Afrique.





En plus clair, cette "alerte produit médical", d'après l'organisation onusienne, concernait un dispositif médical de diagnostic in vitro (Div) pour dépister le virus d' immunodéficience humaine (Vih) confirmé comme falsifié, circulant au Guyana et au Kenya.





"Uni-Goldtm Hiv" est un test de diagnostic rapide à usage unique. Il s'agit d'un test immunologique pour la détection qualitative des anticorps anti-Vih-1 et Vih-2 dans le sérum, plasma et sang total. Il est conçu pour être utilisé dans les lieux de soins pour aider au diagnostic d'infection par le Vih-1 et le Vih-2.