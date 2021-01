Faux tests de Covid-19 à l’Aibd : Seydou Diouf exige des sanctions pénales contre les auteurs

Le ministre de la Santé et de l’Action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr, l’a signalé. Des voyageurs atterrissent avec de faux tests de Covid-19 à l’aéroport international Blaise Diagne (Aibd) de Diass.Mais pour le député Seydou Diouf, au-delà des dénonciations du ministre, des sanctions judiciaires doivent être prises à l’encontre des auteurs. Surtout que le variant britannique, réputé dangereux, a été introduit dans le pays par un cas importé.«Il faut sanctionner fermement. Lorsqu’on prend la responsabilité de s’introduire dans un pays avec de faux tests de Covid-19, on enfreint la loi. Il faut faire une remontée de l’échelle des responsabilités, prononcer des sanctions et pour ceux qui le font, moi, je n’hésiterai même pas à proposer qu'il y ait des sanctions judiciaires, parce qu’on met la vie des autres en danger. Ces détenteurs de faux tests le font sciemment. Ce sont des choses sur lesquelles il ne faut pas négocier», a soutenu le parlementaire.Mieux, le député de Benno Bokk Yaakaar (Bby) pense que le contrôle doit être renforcé à l’échelle de nos frontières. «Tout le monde sait que le variant britannique a déjà été détecté en Gambie avec 3 cas et nous sommes mitoyens avec ce pays. Cela veut dire que, du point de vue de nos frontières, nous devons être encore plus vigilants. Je ne dis pas qu’il faut fermer immédiatement, mais il faut que le contrôle médical à l’entrée de nos frontières soit davantage garanti».Selon Seydou Diouf, il faut que les tests soient exigés. Car la présentation d’un faux test est un acte délictuel qui est susceptible d’être sanctionné pénalement.