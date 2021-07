Flambée des cas de Covid-19 : Macky n'exclut pas le confinement

Lors de la cérémonie de réception du rapport d'activités du Comité de suivi des fonds Force Covid-19, ce vendredi au palais, le président Macky Sall a déclaré qu'il n'excluait pas de retourner aux mesures de restriction.





"Je voudrais dire clairement que si la situation l'impose, nous reviendrons aux mesures que nous avons connues par le passé", a-t-il indiqué, appelant les Sénégalais à limiter les rassemblements et des déplacements et à respecter les gestes barrières et le port systématique de masques.





"S'il faut retourner en état d'urgence, refermer les frontières ou interdire les déplacements, il faut que nous soyons conscients que ce variant Delta a une vitesse de contamination sans précédent", a-t-il averti.