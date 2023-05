FOIE FATIGUÉ : VOICI LES 4 SYMPTÔMES QUI DOIVENT VOUS ALERTER

Le foie est un véritable chef d'orchestre pour notre organisme

Filtration du sang, production de la bile, élimination des toxines... Organe vital, le foie assure plus de 500 fonctions dans le corps. Mais en cas d’excès (gras, alcool…) il peut mal remplir son rôle. Voici les 4 symptômes physiques d’un foie malade ou fatigué qui doivent vous alerter.





1-LES YEUX JAUNES





Quand les yeux et la peau jaunissent (ictère), cela peut être le signe d’une maladie hépatique. Une telle coloration du fond de l’œil peut être dû à une accumulation de bilirubine, un pigment issu de la dégradation des globules rouges normalement décomposé par le foie.





2-DES DÉMANGEAISONS





Un foie endommagé peut également entraîner des sensations de démangeaisons sur tout le corps. Ce symptôme, appelé prutit cutané, peut indiquer une rétention de bile sous la peau, un liquide sécrété par le foie et qui doit quand tout va bien se déverser dans l’appareil digestif.





3-DES GONFLEMENTS





Si cet organe est en mauvaise santé, il peut se retrouver dans l'incapacité de fabriquer de l'albumine, une protéine qui empêche la fuite de l'eau contenue dans le sang vers les tissus, et cela se traduit par un gonflement au niveau des jambes (œdème), ou de l’abdomen.





4-UNE FATIGUE PERSISTANTE