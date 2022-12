Forum pour la vaccination et l’éradication de la poliomyélite : Macky Sall sonne la mobilisation

En janvier 2017, les chefs d’Etat africains avaient adopté la déclaration d’Addis-Abeba sur la vaccination au cours du 28e sommet de l’Union Africaine. Cet engagement a pour but de faire profiter à toutes les populations, notamment les enfants, les avantages liés à la vaccination. Mais ces dernières années, l’OMS a noté une tendance baissière de la couverture vaccinale de base en Afrique. L’une des raisons de cette baisse est la pandémie de Covid-19 qui a mis un gros coup de frein à cette ambition en raison des campagnes de désinformation auxquelles le vaccin contre ce virus a été la cible mais aussi par l’utilisation des services de vaccination.



C’est dans le but d’inverser cette tendance et de remettre au goût du jour la déclaration d’Addis-Abeba que le forum sur la vaccination et l’éradication de la poliomyélite s’est tenu ce samedi 10 décembre 2022 au centre international de conférence de Diamniadio. L’événement a eu lieu sous la présidence du chef de l’Etat Macky Sall au côté de son homologue de la Guinée-Bissau, Umaro Sissoco Embalo. Cet atelier a rassemblé des centaines de décideurs du continent, des organisations internationales et des chercheurs.



“La vaccination sauvé des vies, a déclaré le président Macky Sall, surtout celles des femmes et des enfants qui constituent à bien des égards des couches sociales vulnérables. La vaccination est efficace, elle évite la souffrance humaine. Elle prévient certaines incapacités et contribue à donner à l’enfant un système immunitaire robuste”. Il a ajouté : “il s’agit donc de donner l’alerte et de porter le plaidoyer afin qu’aucun enfant dans nos villes comme dans nos campagnes ne soient laissés pour compte”.



Le Président de la République a conclu son discours en lançant un appel à l’ensemble des chefs d’Etat du continent africain pour “un engagement renouvelé dans la mise en œuvre des objectifs de la déclaration d’Addis-Abeba”.