Fourniture en oxygène des Cte : Deux centrales de 40 m3 réceptionnées à Dalal Jamm

Chose promise, chose faite ! Comme annoncé par le ministre de la Santé et de l’Action sociale, il y a un mois, deux des 35 centrales d’oxygène commandées ont été réceptionnées ce jeudi et installées au Cte de l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye.



C’est le ministre de la Santé, Abdoulaye Diouf Sarr lui-même, qui fait l’annonce dans un post sur sa page Facebook. «Nous avons réceptionné deux centrales à oxygène de 40 m3 pour Dalal Jamm et Fann. Celles-ci permettront de renforcer considérablement l’autonomie en oxygène de ces Cte. Stop Covid, ensemble, nous vaincrons», écrit-il.



Ces deux centrales, qui font partie d’une commande de 35 unités de production d’oxygène destinées aux malades de Covid-19, viennent appuyer l’engagement de l’Etat de rendre disponible et gratuit l’oxygène pour la prise en charge des malades.



D’ailleurs, dans ce sillage, le gouvernement a déjà passé un accord avec les gaziers du Sénégal pour l’approvisionnement correct et gratuit des structures de prise en charge des malades de Covid-19, aussi bien dans le public que dans le privé.