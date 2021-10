Gamou sous-régional de Taslima : Les questions sécuritaires et sanitaires au menu d’un CDD

Pour assurer un bon déroulement du gamou, un évènement national et sous-régional, les autorités administratives du département de Bounkiling dans la région de Sédhiou ont organisé, ce jeudi avec le comité d’organisation et les services compétents, un comité départemental de développement (Cdd). A l’issue de la rencontre, de fortes recommandations issues des engagements des acteurs ont été faites au plan sécuritaire et sanitaire.





« Faire de sorte que la pandémie, qui est encore là, ne trouve pas une porte d’entrée pour se propager davantage dans le département et ailleurs. Pour ce faire, toutes les dispositions idoines seront prises pour faire respecter les mesures barrières en étroite collaboration avec le comité d’organisation», a dit le préfet de Bounkiling, Mbassa Sène. Pour mieux accompagner ce dispositif sanitaire, ajoute l’autorité administrative, le service d’hygiène procédera, avec l’appui de la mairie, au saupoudrage de toutes les maisons et lieux devant abriter du monde. Au besoin, la Senelec procédera à de nouvelles installations ou extensions et au remplacement de toutes les ampoules grillées.





Au plan sécuritaire, le chef de l’exécutif départemental explique que les forces de sécurité, coordonnées par la gendarmerie, assureront la sécurité des pèlerins et de leurs biens. Sur ce chapitre, le préfet a évoqué le commerce international avec la république sœur de Gambie dont ses pèlerins saisissent cette occasion pour écouler leurs marchandises. « Dans la mesure du possible, la douane et le service des Eaux et forêts seront saisis pour des facilitations. Mais nous le ferons avec beaucoup de prudence car il faut aussi protéger notre économie », a précisé le préfet.





Dans l’attente de l'événement, prévu le 10 octobre prochain, le comité d’organisation, piloté par Ousmane Diaby Gassama, fils du guide religieux Cheikh Sidya Diaby Gassama est à pied d’œuvre pour faire de cette 76ème édition une belle réussite.