Gestion de la Covid 19 : L'anecdote surréaliste du Dr Abdoulaye Bousso sur l’achat de milliers de pyjamas

Dès la déclaration du premier cas de Covid au Sénégal, le 2 mars 2020, les autorités étaient sur le pied de guerre. Les acteurs de la santé étaient tous mobilisés pour faire face à cette menace venue d’ailleurs. Des figures emblématiques, il en ressort particulièrement deux : le Dr Moussa Seydi et le Dr Abdoulaye Bousso.











Le 28 mars dernier, ce dernier a sorti un livre, en forme de témoignage intitulé « Sur les vagues de la Covid-19 ». Dans cet ouvrage, des anecdotes aussi croustillantes que curieuses y sont dévoilées. « Un jour, mon responsable logistique m'annonça qu'il avait reçu une dotation de pyjamas, commandés par le ministère de la Santé. J'ai pensé que c'étaient les tenues que nous portions dans les blocs opératoires qui avaient été achetées et que le personnel des CTE pouvait porter. Dans notre jargon chirurgical, le pyjama est la tenue qui est portée sous la blouse stérile », lit-on dans le chapitre 5 du livre qui porte le même nom que ce don insolite.









« Il me dit que non et que c'étaient de « vrais » pyjamas qui avaient été achetés, en réalité des pyjamas pour dormir. C'étaient des pyjamas rayés, ressemblant à des tenues de bagnards. J'étais abasourdi, car des milliers avaient été acquis ! Mon dégoût était tel que je n'ai à ce jour jamais essayé de savoir qui avait exprimé cette commande et quel en était le but. Je pense qu'à nos jours, ces pyjamas sont encore en souffrance dans des magasins », lance-t-il.









Le Dr Abdoulaye Bousso de se justifier sur la révélation de ce fait : « Je raconte cette anecdote juste pour mettre en évidence certaines incohérences qui se sont passées dans la gestion de la covid ».