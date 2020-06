Gestion de la pandémie : « Il faut un nouveau regard sur la politique sanitaire » (Docteur)

Dr Mamadou Diop, Hopital, Le Dantec

La crise sanitaire actuelle doit pousser l’Etat à revoir sa politique sanitaire, c’est l’analyse de Dr. Mamadou Diop. Le cancérologue à l’hôpital Aristide Le Dantec estime que le gouvernement doit travailler à une meilleure souveraineté sanitaire.





« Au-delà de la bonne gestion de cette pandémie qui a surpris partout dans le monde, il faut regarder la politique sanitaire d’un nouveau regard. Je pense que les autorités en sont très conscientes et qu’à partir de cette pandémie, il y aura une nouvelle façon de gérer la santé et de faire de cette santé une priorité. Une priorité sur le plan budgétaire mais également de planifier, de faire de tel sorte qu’on ait les ressources humaines qu’il faut sur l'ensemble du territoire national. Mais aussi faire en sorte que les infrastructures sanitaires soient moins vétustes, moins moribondes qu’on puisse y être hospitalisé dans de bonnes conditions, avoir les ressources humaines qu’il faut pour traiter les gens et éviter qu’il y ait une convergence vers les hôpitaux de Dakar », préconise Dr. Mamadou Diop sur IRadio.