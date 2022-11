Gestion des urgences et amélioration des conditions d'évacuation des malades : 6 régions dotées en ambulances médicalisées modernes

Six régions viennent d'être dotées en ambulances médicalisées dans le cadre de la gestion des urgences et de l'amélioration des évacuations sanitaires des malades.





La Ministre de la Santé et de l’Action sociale, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye a ainsi ciblé les régions de Kolda où les districts de santé de Médina Gounass, Médina Yoro Foula, Vélingara et Kolda ont été appuyés; Sédhiou avec les districts de Goudomp et Bounkiling ; Kaffrine qui, à travers les districts de Mbirkilane, Malem Hoddar, Koungheul et Kaffrine a vu sa zone renforcée ; la région de Kédougou avec les districts de Kédougou, Salémata et Saraya n’ont pas été en reste ainsi que la région de Tambacounda avec les districts de Goudiry, Koumpentoum, Tambacounda et Bakel qui sont également dotés ; à Ziguinchor, ce sont les districts de Oussouye, Bignona, Thionck Essyl, Diouloulou et Ziguinchor qui ont réceptionné leurs ambulances médicalisées des mains de Guedj Diouf, Gouverneur de la région, qui s’est félicité de ce geste de haute portée du Ministère de la Santé et de l'Action sociale.





Ces actions entrent dans le cadre global de la mise en œuvre du Projet ISMEA "Investir dans la Santé de la Mère, de l'Enfant et de l'Adolescent".