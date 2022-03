Grève dans le système sanitaire : And Gueusseum remet son mot d’ordre

Le syndicat And Gueusseum compte remettre son mouvement d’humeur. Ce, à partir de ce mercredi 30 mars 2022 jusqu’à vendredi. Il met en branle son plan d’action.



Selon le journal les Echos, les syndicalistes procéderont à la rétention des informations sanitaires et sociales concomitamment avec un boycott des activités de supervision et formation. Pendant ces trois jours de grève, And Gueusseum annonce la cessation des réunions de coordination du 26 mars au 16 avril 2022.