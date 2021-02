Grippe aviaire : Aucun cas suspect signalé à Linguère (service de l’élevage)

Depuis l’apparition de la grippe aviaire au Senegal, des séances d’animation et de sensibilisation sont tenues dans les radios communautaires de la place pour sensibiliser les aviculteurs à respecter les mesures de bio sécurité. Le service départemental de l’élevage recommande aux aviculteurs de limiter les mouvements dans leurs exploitations et de déclarer le moindre cas suspect .« Nous avons demandé aux acteurs de la filière avicole de contrôler les entrées et les sorties des produits avicoles dans leur exploitation », a indiqué le chef du service départemental de l’élevage, Mamadou Cissé.Toutes les dispositions sont prises pour empêcher l’apparition de la grippe aviaire dans le département de Linguère. « Aucun cas suspect de grippe aviaire ne nous a été signalé », informe M. Cissé. Il faut noter que le service de l’élevage renforce les contrôles des produits agricoles dans plusieurs fermes en rapport avec les services de sécurité et de défense pour le respect des mesures de bio sécurité.