Grippe aviaire H5N1 : Le Sénégal enregistre ses premiers cas

Le Sénégal vient d’enregistrer ses premiers cas de grippe aviaire H5N1. Une information rendue publique, ce jeudi, par l’organisation internationale pour la santé animale, renseigne la Rfm. De nombreux oiseaux ont été tués par cette grippe sur un parc de 5 000 oiseaux à Thiès.Ce type de grippe se contracte principalement par contact avec des oiseaux malades et peut aussi se transmettre d’un humain à l’autre.Les premiers symptômes apparaissent au bout de deux à huit jours, et sont similaires à ceux de la grippe commune, comme la toux, la fièvre, des maux de tête et un essoufflement.