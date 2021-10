Grogne au Samu National : Les travailleurs réclament leurs primes Covid 19 de la 2nde vague

Les travailleurs du Samu National en colère

La section Sutsas du Samu National est en colère. Les travailleurs affiliés à ce syndicat réclament des arriérés de la prime Covid-19, liée à la seconde vague (septembre 2020 à avril 2021). Dans un communiqué parvenu à Seneweb, les syndicalistes attirent l’attention sur le climat qui prévaut dans ladite structure et qui risque de s’empirer. Ils dénoncent le mutisme du directeur du Samu, « Le Professeur Mamadou Diarrah Beye, Directeur du SAMU, depuis plus de 09 ans et qui en est à sa 10e année, refuse toute forme de dialogue. Maints courriers lui ont été adressés sans réponse », fulminent-ils.

En effet, «les syndicalistes ne comprennent pas qu’à ce jour, au sortir d’une troisième vague, le SAMU, ayant bénéficié de l’appui budgétaire reçu de l’État comportant un volet motivation du personnel technique, n'ait pas reversé l’intégralité des primes aux personnels », renseigne le document.