Grosse pénurie d'eau à Matlaboul Fawzayny : Le cri de colère des travailleurs de l'hôpital

Ça grogne au centre hospitalier national Matlaboul Fawzayny de Touba où l'eau ne coule plus à flot depuis 3 mois. Ainsi, les travailleurs de cette structure sanitaire de niveau 3 crient leur ras-le-bol pour dénoncer cette situation.



Ces derniers interpellent directement le président de la République Macky Sall pour que cette grosse pénurie d'eau soit réglée dans les plus brefs délais.



" Nous sommes là en sit-in pour étaler notre colère et dénoncer la situation que nous vivons actuellement à l'hôpital Matlaboul Fawzayny. En effet, nous sommes privés d'eau depuis 3 mois alors nul n'ignore que ce liquide précieux est très important dans la vie de l'homme surtout au niveau d'une structure sanitaire" dénonce leur porte-parole, Hamidou Niang.



Selon ce syndicaliste, les médecins n'ont plus d'eau pour laver leurs mains après avoir soigné les patients. Ces derniers et leurs accompagnants vivent le même calvaire. Cette situation risque d'engendrer des maladies", alerte-t-il.



" Nous en interpellons directement le président Macky Sall pour lui faire savoir la situation catastrophique que nous vivons ici. Le forage de l'hôpital Matlaboul Fawzayny est à l'arrêt depuis 03 mois" conclut leur porte-parole.



Seneweb a appris que le gouverneur de Diourbel a donné des instructions pour que des camions citernes approvisionnent en eau quotidiennement l'hôpital Matlaboul Fawzayny, en attendant de décanter cette situation. Malgré tout, les travailleurs de cette structure sanitaire exigent la réparation de leur forage.