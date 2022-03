Guédiawaye : plus de 100 grossesses précoces enregistrés entre janvier et février 2022

Rien qu’entre le mois de janvier et celui de février 2022, 119 cas ont été enregistrés dans les 04 communes de Guédiawaye, selon l’Association sénégalaise pour l’avenir de la femme et de l’enfant (ASAFE).



Au total, révèle Fatima Sy, 23 cas de grossesses précoces sont enregistrés à Ndiarème Limamou Laye, 32 à Sahm Notaire, 36 au niveau de Médina Gounass et 28 cas à Wakhinane-Nimzatt.



C’est pourquoi, informe le journal L'AS qui donne la nouvelle, l'association ASAFE, qui appelle les parents à la vigilance, compte poursuivre la sensibilisation pour l’éradication de ce phénomène.