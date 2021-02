Guéris du coronavirus, plusieurs hommes deviennent impuissants au lit

Le coronavirus n’a pas fini de livrer ses secrets. Alors que des médecins avaient prévenus que le virus pouvait avoir des conséquences à long terme sur le système vasculaire, voici que plusieurs hommes en ont fait les frais. En effet, au Ghana, plusieurs patients, guéris du coronavirus, se plaignent de dysfonctionnement érectile.Au Sénégal, en Afrique et partout dans le monde, on fait face à la deuxième vague du coronavirus. Mais certains pays, comme le Ghana, doivent faire avec des dégâts collatéraux du coronavirus. En effet, parmi les 59.000 guéris sur le nombre pléthorique de cas de contamination recensé depuis le début de la pandémie, certains hommes ont signalé des problèmes de dysfonctionnement érectile. C’est ce que rapporte Dr Frank Serebour, vice-président de l’Association Médicale du Ghana (GMA).« L’effet secondaire de la Covid-19 devient de plus en plus grave, certains hommes qui sont complètement rétablis de l’infection virale ne ressentent pas d’érection du pénis pour le plaisir sexuel », a indiqué le médecin.