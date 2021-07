Hausse de cas de Covid-19 : « Nous ne pouvons pas revenir sur l’état d’urgence ou le couvre-feu », (Présidence)

La forte transmission du coronavirus se poursuit au Sénégal. Résultat, le nombre de cas va augmenter, les cas graves et les décès. « Nous sommes obligées de mettre l’accent sur certaines mesures notamment de renforcement de surveillance. Parmi celles-ci il y a la surveillance des variants et surtout le traçage des contacts autour de ces variants. On ne peut pas ne pas parler de gestes barrières. Effectivement, nous ne pouvons pas revenir le couvre-feu, l’état d’urgence », a laissé entendre, hier, le Conseiller à la Présidence, le Professeur Mamadou Ba. C’était lors de la réunion du ministère de la Santé avec le Comité national de gestion des épidémies (Cnge) au siège de ce département ministériel suite à la hausse des cas de Covid-19 notée ces derniers jours.





Mais, soutient le spécialiste, c’est important de savoir que les risques respiratoires avec une forte transmission aiment bien les lieux fermés. «Actuellement dans les endroits fermés même à domicile, on risque d’avoir une forte transmission. Nous avons deux à trois mois, août-septembre où nous aurons une forte augmentation des cas. La surveillance a un rôle déterminant dans le contrôle ».





Il y a la vaccination qui est très importante. Il faudra insister sur la vaccination. Il faut une stratégie agressive de vaccination pour obtenir une adhésion et cela va avec un approvisionnement constant en vaccins. Il faut aller vers les personnes et les endroits pour faire la campagne. Il faut une stratégie mobile », a fait savoir Pr Mamadou Ba.