Hausse des cas graves de COVID-19: Les injonctions de Macky Sall à Abdoulaye Diouf Sarr

La montée des malades de Covid-19 à l’état grave est préoccupante. 23 patients admis en réanimation ont été répertoriés, ce mercredi 16 décembre par les autorités sanitaires. Ainsi, le Président de la République a demandé, lors du Conseil des ministres de ce jour, au Ministre de la Santé et de l'Action sociale de réactiver les Centres de Traitement des épidémies (CTE) , de remobiliser et motiver davantage les personnels de santé et surtout, de renforcer les services d’urgence et de réanimation dans les hôpitaux.Mieux, le communiqué dudit Conseil a fait savoir que le Président de la République a indiqué au Gouvernement l’impératif d’adopter de nouvelles mesures sécuritaires et sanitaires afin de limiter la propagation actuelle de la pandémie de la COVID-19.