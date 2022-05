Hôpital Abdou Aziz SY de Tivaouane : L’arrestation de deux infirmières soulève l’ire du personnel

Ça bouge à l’hôpital Mame Abdou Aziz Sy de Tivaouane. Le personnel est tout agité après l’annonce de la garde à vue de deux de leurs collègues. Ces deux personnes ont été arrêtées dans le cadre de l’enquête sur l’incendie qui s’est déclaré au sein de la structure sanitaire, précisément au service de néonatologie.



En effet l’arrestation d’une infirmière et d’une aide-infirmière, dans le cadre de l’enquête menée par la Division des investigations criminelles (DIC) après le drame qui a fait 11 morts selon les chiffres officiels, a soulevé l’ire des travailleurs. A noter que l’enquête n’a pas dit son dernier mot, les auditions se poursuivent et les mis en cause pour le moment sont poursuivis pour délaissement d’enfant dans un lieu solitaire.