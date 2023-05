Hôpital Albert Royer: L’eau ne coule plus, le désarroi des parents des enfants malades

L'eau ne coule pas à l'hôpital Albert Royer depuis plusieurs semaines. Il est en effet constaté un problème de distribution d'eau au niveau de l'Hôpital pour Enfant de Fann. Depuis c'est la croix et la bannière pour les parents qui accompagnent leurs enfants malades.



D'ailleurs, l'alerte a été lancée sur les réseaux sociaux. "Les parents sont obligés de se lever à 4h du matin pour chercher de l'eau, cri de cœur des infirmiers et personnel qui font un travail remarquable malgré les difficultés. Bravo à eux", a écrit un internaute, par ailleurs parent de malade. Il invite, par la même occasion, les populations à alerter, “nous parents d'enfants malades et staff de l'hôpital sommes preneurs”, indique-t-il.



Interpellée sur la situation, une source autorisée de l'établissement de santé confirme l'information. Mieux, elle explique que c'est un problème de pression. Poursuivant, elle renseigne que les autorités ont fait appel à la Société Nationale des Eaux du Sénégal (Sones) qui est en train de chercher des solutions. En attendant, elle amène (la SONES) des camions citernes pour approvisionner l'hôpital.