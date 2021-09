Hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès : 75 agents de santé restés 5 mois sans salaire

Soixante-quinze agents de santé du centre de traitement épidémiologique de l’hôpital Amadou Sakhir Ndiéguène de Thiès, sont sans salaire. Ceca depuis cinq longs mois. Ils ont ainsi manifesté, ce matin, pour fustiger l’attitude de l’Etat.



Selon le secrétaire général régional du SUTSAS, Pape Mor Ndiaye, ils sont «restés cinq mois sans salaire. On ne peut pas comprendre comment l'État veut nous maltraiter. C’est bon de relever le plateau technique, de sillonner le pays, d’ouvrir des hôpitaux, mais avant cela, il faut régler la situation des travailleurs», fulmine-t-il.



Au risque de contracter la Covid-19 à plusieurs reprises, il est d'avis que les médecins devraient être parmi les premiers à percevoir leur salaire. «Ce dont il s’agit, c’est de salaire», peste-t-il.



Ainsi, ces agents de santé fustigent le comportement de l’Etat qui sort, à travers la presse, pour affirmer que les agents de santé sont de vaillants soldats, alors que la motivation est loin d’être assurée.



«Il faut payer les gens, parce que depuis la première vague, cinq mois après, il n'y avait plus de motivation et parmi nous, il y a des gens qui ne sont même pas engagés, ni par l’hôpital ni par l’Etat. Ils comptent sur (leur salaire)», avance Pape Mor Ndiaye sur les ondes d’iRadio.



Toutefois, rassurent ces agents de santé, ils ne comptent pas abandonner les malades.