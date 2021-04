Hôpital Dalal Jamm : Bientôt une nouvelle unité de greffe de moelle et de procréation médicalement assistée (Pma)

Le ministre de la Santé et de l’action sociale, Abdoulaye Diouf Sarr a présidé hier la cérémonie de pose de première pierre à l’hôpital Dalal Jamm. Sur ce, l'hôpital abritera bientôt une nouvelle unité de greffe de moelle et de procréation médicalement assistée (pma).Cette unité, ‘’unique en Afrique de l’Ouest, vient s’ajouter aux importants investissements réalisés ces dix dernières années et qui ont permis d’améliorer considérablement les indicateurs de santé au Sénégal’’ avait fait savoir le ministre Abdoulaye Diouf Sarr lors de la cérémonie de pose de première pierre.Toujours selon lui, ‘’pour soigner les maladies du sang, la greffe de moelle osseuse est l’un des traitements efficaces les plus prisés. Près de 80% des greffes de moelle osseuse sont réalisées pour traiter certaines formes de cancers comme les leucémies, les lymphomes ou les myélomes’’, informe Libération.Vu la forte demande d’une prise en charge dans les pays occidentaux ou maghrébins, "le chef de l'État a autorisé aux autorités sanitaires de développer ces activités de hautes spécialités", avait ajouté Abdoulaye Diouf Sarr.