Hôpital Dalal Jamm : Khady Kébé Sonko et Makasso Aurélie au chevet des enfants atteints de cancer

Dans une atmosphère empreinte d’humanité et d’espoir, Khady Kébé Sonko et Makasso Aurélie ont effectué une visite conjointe à l’hôpital Dalal Jamm de Guédiawaye, ce jeudi 12 juin, dans le cadre d’une initiative dédiée aux enfants souffrants de cancer. Cette démarche solidaire vise à apporter du réconfort, une visibilité accrue aux réalités vécues par les jeunes patients et à renforcer les efforts en matière de soutien moral, matériel et psychologique.







Accueillies par le personnel soignant et les familles des patients, les deux femmes engagées ont échangé avec les enfants hospitalisés et distribué des dons symboliques, composés de jeux éducatifs, de kits d’hygiène et de produits alimentaires adaptés.