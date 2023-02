Hôpital Fann : le centre cardio pédiatrique CUOMO célèbre son 1000ème patient opéré du cœur

Le Centre cardio-pédiatrique CUOMO de l'hôpital Fann a célébré ce mardi 28 février son 1000ème patient opéré du cœur dans ses locaux. Cette cérémonie a vu la présence de beaucoup de personnes entre autres le personnel de l'hôpital, le Directeur de l’Hôpital Cheikh Tacko Diop et les enfants qui ont subi une intervention chirurgicale dans ce centre avec leurs parents.





A cette occasion, le PCA de l’hôpital Fann Mame Abdoulaye Guèye a fait le point sur la prise en charge totale des enfants au sein du centre cardio pédiatrique CUOMO. " Le centre a pris en charge 68 enfants étrangers avec une consultation totale de 12.038 enfants répartis en consultations et d'exploration cardiologique, chirurgicale et anesthésique", a informé le Mame Abdoulaye Guèye. Si l'on se fie à ce dernier, les malades proviennent de partout du Sénégal et dans la sous-région.





Dans la foulée, le professeur Amadou Gabriel Ciss, chirurgien cardiologue au centre cardio pédiatrique CUOMO a dressé un bilan positif. Il a souligné que le nombre d'interventions chirurgicales est passé de 185 enfants opérés en 2018 à 1.148 enfants en 2023. Le professeur a ajouté que le millième patient opéré a été atteint en octobre 2022.





Toutefois,l’objectif du centre cardio pédiatrique de CUOMO est de sauver plus que 1000 patients. Le chirurgien n’a pas manqué de relever les défis auxquels le personnel fait face. Il s'agit entre autres de la nécessité de renforcer les ressources humaines pour sauver davantage des vies, l’augmentation de la capacité d’hospitalisation, la recherche des stratégies de financements innovants et le traitement de 400 enfants malades démunis qui sont sur la liste d'attente. Ces derniers attendent toujours d’être sauvés. C'est pour cela qu'il a invité l’Etat du Sénégal et les partenaires à leur donner plus de moyens.





Par ailleurs, Elena Cuomo, la présidente et fondatrice du centre CUOMO, a exprimé sa fierté par rapport aux résultats obtenus et a félicité le personnel du centre pour le travail abattu. Elle réitère son engagement et sa détermination à œuvrer pour accompagner les enfants malades qui n’ont pas les moyens dans leur prise en charge médicale.





Du reste, les partenaires du centre de CUOMO comptent renouveler le partenariat pour une durée de trois ans supplémentaires et contribuer à la formation continue des praticiens.





Les malades opérés au sein de ce centre ont également profité de l'occasion pour remercier le personnel soignant pour les services rendus.





Prenant la parole, le Directeur de l'Hôpital de Fann, Cheikh Tacko Diop a exprimé toute sa satisfaction et sa gratitude envers le personnel de l'hôpital et les partenaires pour les efforts fournis pour récupérer des enfants malades.