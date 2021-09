Hôpital Idrissa Pouye : Inauguration du bloc opératoire pédiatrique d’une valeur de 100 millions de F CFA

L’hôpital Général Idrissa Pouye de Dakar, ex Cto a inauguré, ce mardi 22 septembre son bloc opératoire Pédiatrique d’une valeur de 100 millions de fcfa. Une infrastructure, fruit d'un partenariat entre Hogip et des partenaires américains.



Dr Saliou Tall, directeur de l’hôpital Idrissa Pouye ex Cto, en présence de la directrice des Établissements de Santé, Dr Fatou Mbaye Sylla et des partenaires, a exprimé toute sa satisfaction lors de cette cérémonie d’inauguration qui d’après lui, vient en prélude à la journée mondiale du sourire célébrée le 1er octobre de chaque année.



«La salle a été entièrement rénovée, équipée et financée par une Ong américaine qui s’appelle KidsOr en partenariat avec Smile Train. Un bloc opératoire entièrement dédié à la chirurgie pédiatrique», nous dit Dr Dieynaba Diop, pédiatre.



Le bloc opératoire permet la réparation de certaines pathologies : « La fente est une différence de naissance stigmatisante. Un enfant né avec une fente éprouve des difficultés à respirer, à manger et à parler », a soutenu le chef du service pédiatrie, Dr Dieynaba Diop. Ainsi, poursuit-elle, « grâce à un traitement, les enfants atteints de fentes peuvent surmonter ces difficultés et mener une vie heureuse et saine. C'est pourquoi Smile Train continue d'investir dans le renforcement des capacités des chirurgiens, des anesthésistes, des infirmières, des nutritionnistes, des orthophonistes, des orthodontistes, des psychologues et des bénévoles de la santé communautaire, ainsi que dans l'amélioration des systèmes et des infrastructures hospitaliers », explique la Pédiatre en marge de la cérémonie d’inauguration.



Dr Fatou Mbaye Sylla, directrice des établissements de santé, représentante du ministre de la Santé a inauguré ce nouveau joyau dont le coût est estimé à 100 millions de F CFA, tout en remerciant les bienfaiteurs.



Pour rappel, Smile Train et KidsOR se sont engagés à fournir 20 salles d'opération pédiatriques initiales à travers l'Afrique, fournissant ainsi des soins chirurgicaux essentiels et vitaux à plus de 12 000 enfants nés avec un bec-de-lièvre d'ici la fin de 2021.