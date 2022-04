Hôpital Le Dantec : alerte rouge sur la "dégradation continue" des conditions de prise en charge des malades

La situation des structures sanitaires reste préoccupante. Et, croit savoir le quotidien L'AS, celle de l'hôpital Aristide Le Dantec n'est pas une exception.



D’après la commission médicale d'établissement, si les autorités étatiques n'anticipent pas pour redorer le blason de cette infrastructure sanitaire, on file tout droit vers l'arrêt des activités de soins.



Pour les lanceurs d'alerte, l'hôpital Le Dantec doit être reconstruit dans les meilleurs délais. En attendant, il urge de mettre fin aux récurrentes ruptures d'intrants et de consommables.