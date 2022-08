Hôpital Le Dantec : la vérité sur la cession des 3 hectares

Sur les 6,5 hectares de l’hôpital Aristide Le Dantec, l’Etat a décidé de céder 3 hectares. Les fonds qui seront tirés de cette opération serviront à financer la reconstruction de l’établissement de santé, qui aura à terme une capacité de 660 lits et comportera 15 salles d’opération, notamment.



Mais depuis l’annonce de la cession des 3 hectares, les rumeurs fusent sur les conditions d’attribution et l’identité des acheteurs. Dans sa livraison de ce vendredi, Libération informe que, pour le moment, aucun mètre carré n’a été cédé et aucun attributaire n’a été désigné.



Le journal rappelle qu’à la suite de l’appel d’offres, publié dans Le Soleil le 3 et le 7 juin, les candidats ont déposé leurs dossiers au niveau du Fonds souverain d’investissements stratégiques (FONSIS). Il rapporte que l’exploitation et l’analyse des offres sont toujours en cours.

En attendant le dépouillement, le plan de déménagement des services de l’hôpital Le Dantec est en cours. Il avait débuté le 2 août, il va se poursuivre jusqu’au 15.