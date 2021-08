[Vidéo] Hôpital Le Dantec : «Sous perfusion », le personnel laisse éclater sa colère

Le syndicat démocratique des travailleurs de la santé et du secteur social, secteur Dantec, déplore l'état de l'hôpital et réclame la reconstruction de l'hôpital et la correction des manquements de certains matériels techniques. La reconstruction de l’hôpital est le problème majeur pour le personnel.





Le secrétaire général, Abdoulaye Dione, affirme que « le personnel et les malades ne sont plus en sécurité à cause des vieux bâtiments tout long de l’hôpital qui devaient être reconstruits depuis des années », avant d’ajouter que l’hôpital Aristide le Dantec est confronté à beaucoup de problèmes dans le domaine technique, « un seul scanner », manque de « mammographie », insuffisance de laboratoire », et plus de 543 membres du personnel qui sont toujours des prestataires.