Hôpital Le Dantec : les 58 dépouilles non réclamées ont été inhumées

Après la fermeture de l’hôpital Aristide Le Dantec, 58 dépouilles étaient en souffrance à la morgue de l’établissement de santé. Personne n’avait réclamé les corps en questions. Ils ont été inhumés hier, dimanche.



D’après Les Echos, qui donne l’information dans son édition de ce lundi, les 58 dépouilles étaient composées de 26 adultes et 32 enfants.



L’hôpital Le Dantec sera démoli et reconstruit. Les services de l’établissement public de santé ont été redéployés dans dix-sept structures de santé à Dakar (16) et Touba (1). L’hôpital Dalal Jàmm de Guédiawaye a accueilli le plus grand nombre avec huit services abrités.