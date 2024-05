Hôpital Mame Abdou de Tivaouane à l'agonie : Les populations hurlent leur désespoir dans la rue

«Nos observations sur la situation alarmante de l'Hôpital Mame Abdou Aziz Sy Dabakh, pointent vers des lacunes significatives, notamment une tarification excessive des tickets d'attente, un traitement peu empathique envers les patients, un manque de diligence du personnel médical et une insuffisance critique de ressources chirurgicales». La remarque émane de jeunes citoyens de Tivaouane, regroupés au sein d'un collectif.





Ils sont sortis en masse dans la rue, ce lundi 20 mai 2024, à la faveur d'une marche pacifique, pour partager leurs «préoccupations graves mais constructives». Les porte-paroles du jour, Abdoulaye Mboup et Serigne Mbaye Sy, appellent de manière urgente à «des mesures concrètes telles que l'amélioration immédiate des

infrastructures, le recrutement rigoureux de professionnels de la santé, la réhabilitation du service néonatal, une communication transparente et réactive et la réduction significative des temps d'attente».





Le collectif des jeunes citoyens de Tivaouane insiste également sur «l'importance du maintien d'un environnement stérile et sécurisé», ainsi qu' «un accès équitable à l'information médicale et le respect absolu de la confidentialité des patients». Ces recommandations, soulignent-ils, visent à transformer l'Hôpital Mame

Abdou Aziz Sy Dabakh en un symbole d'excellence médicale, offrant des soins humains et efficaces à tous».