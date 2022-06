Hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy : l’audit réclamé par le chef de l’Etat est en cours (ministre)

L’audit réclamé par le président de la République sur l’hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy de Tivaouane (ouest) est en train d’être mené, a assuré, mardi, la ministre de la Santé et de l’Action sociale, Marie Khémesse Ngom Ndiaye.





Mme Ndiaye a donné cette assurance après avoir rencontré le personnel de cet établissement de santé et les délégués de la coalition syndicale ‘’And Gueusseum’’ qui y travaillent.





Elle effectuait sa première visite dans cet hôpital public depuis qu’elle a été nommée ministre de la Santé et de l’Action sociale, le 26 mai dernier, en remplacement d’Abdoulaye Diouf Sarr.

M. Sarr a été démis de ses fonctions à la suite d’un incendie qui a coûté la vie à 11 nouveau-nés à l’hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy.

L’audit réclamé par le chef de l’Etat est conduit par l’Inspection générale d’Etat, en même temps qu’une enquête interne dirigée dans cet hôpital, a rappelé Marie Khémesse Ngom Ndiaye.





‘’Il y a une grande évaluation, sous forme d’audit, de l’unité de néonatalogie’’ dudit établissement de santé, a-t-elle dit en parlant de l’audit demandé par Macky Sall à la suite de la mort des nouveau-nés.

Outre le fait de déterminer les causes de l’incendie, l’audit permettra d’‘’aller vers un avenir meilleur en essayant de réduire les risques’’ dans cet établissement de santé qui recevra, selon la ministre de la Santé et de l’Action sociale, du matériel médical fourni par l’Arabie Saoudite et les Emirats Arabes Unis.





Macky Sall a promis de doter Tivaouane d’un hôpital de niveau 3, qui sera mieux équipé que celui dont dispose la ville actuellement, a-t-elle rappelé.

Le chef de l’Etat est attendu dans cette ville, samedi prochain, pour la cérémonie de la pose de la première pierre de cette infrastructure de santé, selon Mme Ndiaye.

Le ministère de la Santé et de l’Action sociale ne peut ‘’forcer la main à la justice’’, a-t-elle répondu aux délégués syndicaux qui réclament la libération de trois de leurs camarades placés en détention à la suite de l’incendie de l’hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy.





Marie Khémesse Ngom Ndiaye dit toutefois comprendre l’attitude des sages-femmes et des infirmières de l’hôpital, qui l’ont accueillie avec des brassards rouges, signe de leur mécontentement causé par l’arrestation de leurs collègues.

Des leaders d’‘’And Gueusseum’’ ont rencontré des autorités religieuses de la région de Thiès (ouest) et ont profité de la visite de la ministre de la Santé et de l’Action sociale pour lui remettre un mémorandum en vue de la libération des agents de santé arrêtés.

Une marche de protestation de cette organisation syndicale était prévue vendredi dernier à Thiès, mais elle a été interdite par le préfet du département.

Mballo Dia Thiam, le secrétaire général du Syndicat unique des travailleurs de la santé et de l’action sociale, a déclaré à la presse locale avoir suggéré à Mme Ndiaye de s’atteler à l’amélioration de la qualité des infrastructures et équipements sanitaires.

Selon M. Thiam, l’hôpital Mame-Abdoul-Aziz-Sy était initialement un centre de santé. Il a ensuite été érigé en hôpital de niveau 1, ‘’sans que son projet d’établissement ne soit financé’’ par l’Etat.