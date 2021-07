Hôpital Principal : 50 agents du Cte restés 6 mois sans salaire

Au moment où l'on assiste à une montée des cas positifs au coronavirus, le personnel du centre de traitement d'Épidémie (Cte)de l'hôpital principal sont restés 06 mois sans salaire.





Selon les informations glanées par le journal "L'As Quotidien", 50 agents composés de médecins, d'infirmiers et de personnes chargés de pulvériser les lieux n'ont perçu aucun centime depuis 6 mois. "Beaucoup de nos collègues sont partis du Cte sans percevoir leur salaire et ils ont été remplacés. Depuis 6 mois, on n'a pas vu la couleur de notre argent, alors que la Tabaski approche. Dernièrement, le service de réanimation de l'hôpital était en grève et deux malades sont décédés. A l'unanimité, les agents du Cte ne sont pas allés travailler", témoigne l'un d'entre eux.





Ces derniers ne comprennent pas le fait que le chef de l'Etat casque des millions pour ses tournées alors que les priorités sont ailleurs, en particulier du personnel soignant des malades de Covid relégués au second plan. "Dans les autres Cte, le personnel a été payé mais ici à l'hôpital principal, ce n'est pas le cas. Et on ignore les raisons de cette situation", précise l'interlocuteur.