Hôpital principal : Le Sutsas monte au créneau et menace

Sutsas de l'hôpital Principal menace d'aller en grève

La section de l’Alliance des Syndicats Autonomes de la Santé (Sutsas) de l’hôpital principal de Dakar a tenu une assemblée générale hier. Ce, pour dénoncer les difficultés dont le personnel est confronté au sein du district sanitaire.





A en croire leur secrétaire général section And Geusseum, El Hadji Mansour Ndao, «L’hôpital est confronté à des problèmes sociaux, administratifs et financiers. A cela, s’ajoute une dette d’une valeur de 11 milliards » a-t-il déploré.





Des chantiers sont à la traîne dus notamment à la planification et à l’exécution. Conséquence: les services cliniques sont à l’arrêt à cause des retards notés sur les travaux. Le bloc opératoire de la maternité ne fonctionne plus, certaines salles d’hospitalisation sont transformées en bureau.