Hôpital régional de Kaolack : « Donner du sang pour sauver des vies humaines »

Don de sang à l'hôpital de Kaolack

SOS Sang, une organisation mise en place pour des besoins de sang, vient de s'illustrer de fort belle manière en organisant la deuxième édition du don de sang, dans le but d'aider l'hôpital régional de Kaolack qui connaît souvent un déficit en la matière. En effet, ces jeunes, de concert avec les étudiants, ont organisé samedi une journée de don de sang qui leur a permis de collecter beaucoup des poches.





Selon Malick Ngom, médecin au service des maladies infectieuses de l'hôpital régional El hadji Ibrahima Niass de Kaolack, l’objectif principal fixé, est de faire en sorte que personne ne puisse plus mourir dans la région de Kaolack d'un manque de sang ou d'aider les nécessiteux à chaque fois que le besoin se fait sentir.





Pour ces regroupements des étudiants et élèves de la région, les organisateurs ont jugé nécessaire de cumuler le don avec une activité pédagogique axée sur hépatites B qui est très fréquente dans la population et tue beaucoup de jeunes. « Cette activité vise à dupliquer la sensibilisation pour que la population ait une notion sur cette maladie et puisse aussi être des vecteurs de la prévention. Mais aussi d’évoquer les chocs hémorragiques qui sont trop fréquents dans la région, une occasion aussi de les sensibiliser et de les former pour faire certaines interventions », a justifié le praticien.