Hôpital régional de Ziguinchor : Le bloc opératoire doté de matériel flambant neuf pour sa restauration

C'est en somme des scialytiques, des tables opératoires, des appareils d'anesthésie. Des appareils flambant neufs pour restaurer les deux anciens blocs opératoires de l'hôpital régional de Ziguinchor. Un équipement doté par le ministère de la Santé et de l'action sociale, pour une valeur de 139 millions selon le directeur Ndiamé Diop.





Réceptionné par la direction de l'hôpital, ce lot de matériel est déjà en phase d'installation, et va contribuer à améliorer drastiquement, la prise en charge des patients et la qualité de service. " Nous remercions le ministère de la Santé et de l'action sociale d'avoir répondu favorablement à la demande, parce que, c'était une demande pressante, d'abord pour les populations, mais aussi l'hôpital. Le plateau technique du bloc était vraiment vétuste, et comme je l'ai évoqué, nous sommes restés pendant presque 10 ans sans renouveler ce matériel, et aujourd'hui ça vient à son heure. Ça permet de relever vraiment le plateau technique de l'hôpital pour une prise en charge correcte des malades", confie le directeur de ladite structure hospitalière, Ndiamé Diop.