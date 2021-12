Hôpital San Roque de Maspalomas: L’établissement prêt à accueillir des patients sénégalais

L'hôpital San Roque de Maspalomas prêt à accueillir des patients sénégalais

La mission organisée par Gran Canaria Spa, Wellness and Health, une structure du ministère de l’Economie régionale, des îles Canaries a permis de constater des progrès enregistrés en matière de santé notamment à Maspalomas, dans la partie sud de l’île.





L’hôpital San Roqué de Maspalomas, au sud-ouest, des îles Canaries sort du lot de par son architecture. Implanté dans une zone bien urbanisée, l’hôpital est bordé par une route en forme de cercle qui conduit à l’entrée principale arrière. Les ambulances accèdent au préau par cette route. C’est ici, que le premier tri est réalisé. Après cette étape, notre guide, nous ouvre la chambre des urgences nécessitant des soins intensifs. Sur une étagère, sont arrimés des boîtes contenant des médicaments et des produits pour la réanimation. Sur d’autres étagères sont rangés des aiguilles, des ciseaux et du petit de matériel pour la suture. « Nous avons la confiance des autorités publiques pour la prise en charge des canariens du Sud. Nous avons des services comme les urgences bien équipés pour assurer ce travail », a fait savoir le docteur Anseron qui a conduit la visite guidée.