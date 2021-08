Hôpitaux de Fann et de DalalJamm : Carrefour Médical met en service les centrales de production d’oxygène

Les centrales de production d’oxygène réceptionnées par la Ministère de la Santé et de l’action sociale, Monsieur Abdoulaye Diouf Sarr,la semaine passée, sont désormais fonctionnelles. Installées au niveau des hôpitaux de Fann et de Dalal Jamm, elles ont été mises en service par Carrefour Médicale, quarante-huit après la cérémonie, venant ainsi en appoint aux dispositifs déjà existants.





Ces centrales de type VPSA sont de la nouvelle génération. Elles produisent de l’oxygène à partir de l’air ambiant et n’ont besoin que de l’électricité et une bonne maintenance. Mieux, elles offrent une économie d’énergie de 60 %.





Le Directeur Général de Carrefour Médical, Mr Saliou Mboup a profité de la cérémonie de réception présidée par l’autorité de tutelle pour insister sur le fait que « le Sénégal est l’un des premiers pays à disposer, au niveau international, de cette nouvelle génération de centrales ». Il a également remercié l’Etat du Sénégal pour la confiance renouvelée et magnifié la vision Ministère de la Santé et de l’Action Sociale, qui a eu l’initiative de procéder au lancement de l’appel d’offre des trente-cinq (35) centrales d’oxygène, depuis le mois mars, et cela, bien avant même, l’arrivée de la 3éme vague, au moment où la situation était stable.





Il faut noter que l’oxygène médical est un produit crucial et un besoin au quotidien dans les hôpitaux, et cela bien avant même la pandémie du Covid-19. Cet oxygène qui représente le 1er médicament dans les structures hospitalières, est utilisé dans les services les plus sensibles des hôpitaux notamment en bloc opératoire, réanimation, pédiatrie, maternité, services d’urgences, pneumologie…





Auparavant les structures hospitalières, pour l’essentiel, bénéficiaient certes, des centrales de production d’oxygène, mais les raccordements à l’oxygène pour de nouveaux services nouvellement construits par l’hôpital ont engendré une forte demande. La pandémie de Covid 19 a par ailleurs démultiplié les besoins en oxygène.