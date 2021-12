[Vidéo] Hygiène alimentaire et salubrité des marchés : l'Unacois/Yessal et le ministère de la Santé pactisent

Hygiène alimentaire et salubrité des marchés : l'Unacois/Yessal et le ministère de la Santé pactisent

La salubrité et la sécurité sont la préoccupation majeure des commerçants et des délégués de marchés. Dans ce sillage, une convention a été signée ce mardi à la Chambre de commerce et de l'industrie de Dakar entre Unacois/Yessal et le ministère de la Santé et de l'action sociale.





En effet, Abdoulaye Diouf Sarr qui a présidé la cérémonie en a profité pour dire que le ministère était sur le point d'instaurer des sites pilotes pour des marchés conformes à la politique sanitaire. Il s'agit selon le ministre de faire de sorte que les marchés soient propres, aérés, hygiéniques pour y installer des points santé qui prendront en charge les urgences.





Dans la même dynamique, Mayoro Mbaye, conseiller du président de Unacois/Yessal affirme que " les autorités publiques devront mettre en œuvre des politiques de protection de la population s'agissant de la santé, de la sécurité et l'hygiène alimentaire.





Dans ce cadre précis il faut déterminer les caractéristiques des marchés alimentaires. Pour ce faire, il faut améliorer les conditions environnementales".





A l'en croire, "les marchés ont des problèmes. La grande majorité des produits de consommation sont occupés par des structures étrangères. Il y a dans les supermarchés, des conditions d'hygiène et de sécurité que nous ne retrouvons pas dans les marchés".





Il ajoute, parlant de la sécurité, qu'il faut responsabiliser les acteurs des marchés. " Quand un marché prend feu, les commerçants s'appauvrissent. Il faut au moins un début de solutions et nous avons une expérience à mettre à l'endroit des autorités de par ce que nous avons vu dans le monde" a notifié M. Mbaye.





Plus d'infos avec la vidéo ci-dessous....