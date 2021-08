Hypertension : 1,28 milliard de malades recensés, dont 700 millions non traités, selon l'Oms

Selon la première analyse mondiale complète de l’évolution de la prévalence, de la détection, du traitement et de l’équilibre de l’hypertension, menée par l’Imperial College London et l’Organisation mondiale de la santé (Oms), publiée, ce mercredi, dans la revue The Lancet, le nombre d’adultes âgés de 30 à 79 ans hypertendus est passé de 650 millions à 1,28 milliard au cours des trente dernières années. Selon l'Oms, qui libre ce chiffre dans un communiqué, près de la moitié de ces personnes ignoraient qu’elles étaient hypertendues.



"Bien que l’hypertension soit facile à diagnostiquer et relativement simple à traiter à l’aide de médicaments peu coûteux, l’étude a mis en lumière des lacunes importantes dans le diagnostic et le traitement. Environ 580 millions de personnes hypertendues (41 % des femmes et 51 % des hommes) ignoraient leur état car elles n’avaient jamais bénéficié d’un diagnostic", a annoncé l'instance mondiale. Elle relève en outre que l'étude a également montré que plus de la moitié des hypertendus (53 % des femmes et 62 % des hommes), soit 720 millions de personnes au total, ne recevaient pas le traitement dont ils avaient besoin. La tension artérielle était équilibrée, c’est-à-dire que les médicaments permettaient de ramener la tension artérielle à des valeurs normales, chez moins de 1 femme sur 4 et 1 homme sur 5 présentant une hypertension, selon toujours l'Oms.





L’hypertension, qui fait augmenter considérablement le risque de cardiopathie et d’affection cérébrale ou rénale, est l’une des principales causes de mortalité et de morbidité dans le monde. Elle peut être facilement détectée par la mesure de la tension artérielle, au domicile ou dans un centre de santé, et peut souvent être traitée efficacement à l’aide de médicaments peu coûteux.