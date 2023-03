Hypertension artérielle : Ces aliments qu'il faut éviter

D’après l’Organisation mondiale de la santé (OMS), un quart de la population mondiale souffre d’hypertension artérielle (HTA). Et cette maladie est en forte croissance en Afrique subsaharienne. Au Sénégal, 40 % des adultes sénégalais sont hypertendus, selon les spécialistes.





D'abord, notons qu'au-delà du traitement médicamenteux prescrit par le médecin, il est indispensable de suivre un régime qui va contribuer à la diminution de la tension artérielle. En cas d’hypertension, on recommande souvent d'adopter un régime sans sel plus ou moins strict. Cette alimentation tend à mettre le système cardiovasculaire au repos et à éviter tous les aliments qui pourraient lui nuire.





Ainsi, un régime sain ou régime dash est recommandé. Il consiste à réduire l'apport en sel et à maintenir un équilibre alimentaire adéquat, afin d'éviter la prise de poids et les accidents cardiovasculaires.





Les points essentiels du régime dash pour traiter l'hypertension, au-delà de réduire la consommation en sel, consistent à choisir les bonnes graisses pour protéger le système cardiovasculaire, à limiter la consommation d'alcool et le tabagisme, à retrouver un poids santé, mais également à encourager la pratique d'une activité physique régulière.





Certains aliments riches en sel, tels que les bouillons cubes, les mélanges d'épices, la moutarde, le fromage (se limiter à une portion par jour), le pain classique, les charcuteries, les aliments fumés, les conserves de poissons, les sauces industrielles ou encore les biscuits salés sont à éviter, dans le cadre de l'alimentation pour hypertension artérielle.





Dans le cadre du régime dash, on tend également à limiter les aliments tels que l'huile de palme, les margarines hydrogénées, les produits industriels, la crème entière, le beurre, le fromage, la viande grasse, les produits frits et panés, la mayonnaise, les viennoiseries, pâtisseries, fast-food...