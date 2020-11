IHU de Marseille : Didier Raoult et son équipe honorent le Pr Souleymane Mboup

Le laboratoire de l’institut hospitalo-universitaire (IHU) de Marseille, dirigé par l’éminent Pr Didier Raoult, a honoré le Dr Souleymane Mboup, président fondateur de l’Iressef. Deux nouveaux genres bactériens découverts par l’équipe de Raoult portent désormais le nom du l’éminent chercheur microbiologiste sénégalais, Pr Souleymane Mboup.







Il s’agit du Mboupela Massilenssis et du pseudo Mboupella Massilenssis. Une manière pour l’IHU de Marseille et le Dr Sokhna Ndongo, à la tête de la découverte, de labéliser, d’immortaliser le Pr Mboup, une icône mondiale de la recherche microbiologique. « Ce n’est qu’un début par rapport à l’immense honneur, respect et considération que nous avons pour lui », renseigne Dr Sokhna Ndongo.





Pour sa part, Pr Mboup a exprimé toute sa satisfaction au journal télévisé de la Rts dont il était l’invité. « Ma réponse quand j’ai reçu l’annonce, c’est de dire qu’on ne pouvait pas faire un plus grand honneur à un microbiologiste que de donner son nom à une bactérie. C’est la manière la plus importante pour l’immortaliser et immortaliser le nom », confie-t-il.