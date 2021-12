Immunité collective, Vaccination des enfants, Troisième dose : Les précisions du Pr Tandakha Ndiaye Dièye

3e dose de vaccin Anti-covid

L’Afrique n’a vacciné que 7,5% de sa population. C’est extrêmement faible par rapport aux autres continents qui sont à plus de 70% selon le professeur Tandakha Dièye. L’expert immunologie et vaccinologie s’est exprimé pendant la rencontre du ministère de la Santé et de l’action sociale qui a fait le bilan de l’année 2021 face à la presse ce mercredi. « Nous ne sommes pas surpris de voir qu’il y’a Omicron qui apparaît en Afrique. C’est pourquoi, il faut aller très vite dans la vaccination. Les vagues vont arriver et c’est cela l’évolution du virus », dit-il.





A l’en croire, le monde est d’accord sur le fait que la 3ème dose s’impose. « Des études ont montré que si vous faites une 3ème dose, vous arrivez à 70% d’efficacité. Ces études ont été faites sur trois types de vaccins notamment Pfizer, Moderna et Astrazeneca. Si vous faites ces vaccins au bout de 10 semaines, cela diminue de 40% d’efficacité. Nous apprenons tous les jours de ce virus là. La vaccination devient l’arme fatale du virus. Le virus change et il faut que les stratégies vaccinales changent », explique-t-il.





En outre, le Professeur Ndiaye note que l’immunité est une arme qui nous défend. « Le virus a beaucoup changé et votre corps va s’adapter, c’est pourquoi nous vous demandons d’aller vers une 3ème dose. Il y a une disparité entre la vaccination qui s’est passée dans le reste du monde ».