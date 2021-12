Inauguration du Poste de Santé de Cambérène 2 : Un coût global de 100 millions

Le poste de santé de Cambérène 2, fruit de la coopération entre le Sénégal et GAVI a été inauguré ce jour par le ministre de la Santé et de l’action sociale. C’est un projet d’un coût global de 100 millions de francs CFA, dont les travaux ont été réalisés dans un délai d’environ 10 mois. « C’est un poste de santé conforme à nos standards et comportant une maternité, un dispensaire, deux logements de type F4 pour l’Infirmier Chef de poste et la Maitresse sage-femme. En effet, GAVI-Alliance a bien voulu financer la construction de cette infrastructure, dans le cadre de sa phase 2 d’appui au Renforcement de notre Système de Santé, en vue d'accroître l’offre de service dans cette zone », a dit le ministre de la santé et l’action.





Pour le ministre, la réalisation du poste de santé de Cambéréne s’inscrit dans la volonté d’améliorer considérablement la santé des populations, où qu’elles puissent se trouver sur le territoire national. « Cette politique de couverture sanitaire universelle, associée à une accessibilité financière des soins de santé, constitue le meilleur moyen de garantir l’équité sociale à laquelle les Sénégalais et les Sénégalaises aspirent. Le Gouvernement poursuivra ses efforts et investira davantage pour combler les lacunes que nous avons dans le domaine de la santé.





A l’en croire, « la pandémie de Covid-19, qui a durement éprouvé les systèmes de santé de tous les pays du monde, montre combien il est important de continuer à construire et équiper des structures de santé, à recruter et former du personnel, à moderniser notre système de santé. La crise sanitaire nous a également montré combien il est essentiel de protéger nos populations les plus vulnérables ».