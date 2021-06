Incendie à l’hôpital régional de Saint-Louis : Le directeur annonce l'ouverture d’une enquête

L’hôpital régional de Saint-Louis a vécu une pénible soirée hier dimanche. En effet, un incendie qui s’est déclaré au niveau du bloc de réanimation a été maitrisé grâce à la promptitude du service de maintenance de l’hôpital. C’est donc un terrible drame qui a été évité dans cet établissement qui affiche une certaine vétusté. Le directeur de la structure qui annonce l’ouverture d’une enquête ave la Senelec, en expliquant la situation a magnifié l’efficacité des agents qui ont réagi avec beaucoup de maitrise pour éviter le pire.





« Vers 19 h 30 s'est déclaré un début d’incendie au niveau de la salle de réanimation où il y avait des malades. Le personnel qui était en place a réagi très vite grâce au dispositif de sécurité qui était sur place. Il a eu aussi à prévenir la maintenance et ils ont eu à éteindre l'incendie avant l'arrivée des sapeurs-pompiers et de la Senelec qui ont été prévenus. Là, je dois donc véritablement féliciter ces agents qui non seulement étaient sur place mais qui ont eu les réflexes et les gestes qu'il fallait, au moment il le fallait et ceci a permis quand même de l'atténuer sinon de freiner d’autres risques ou d’autres dégâts. Oui, il y a des dégâts, certains équipements ont brûlé, nous allons faire l'inventaire de tout cela, nous allons avec la Senelec, dès demain, ouvrir une enquête et voir les causes profondes de cet incendie ", annonce-t-il.







" Sur le plan humain, nous ne déplorons aucun dégât. Tous les malades ont été sortis à temps et acheminés dans une autre salle. Au moment je vous parle, ils sont entièrement pris en charge dans de très bonnes conditions... », a rassuré le directeur de l’hôpital régional de Saint-Louis.